Mit Swiss flogen im Dezember weniger Passagiere

Mit Swiss International Air Lines und Edelweiss flogen im Dezember 2012 1,239 Millionen Fluggäste, gegenüber dem Vorjahresdezember entspricht dies einer Abnahme von 0,7 Prozentpunkten.

Bei der Lufthansa Tochter Swiss stieg die Verkehrsleistung im Dezember 2012 um 3,2 Prozentpunkte auf 3,683 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage verbesserte sich um 4,7 Prozentpunkte auf 2,919 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung hat sich um 1,2 Prozentpunkte auf 79,3 Prozent verbessert. Bei der Fracht konnte die Swiss im Dezember 2012 einen kräftigen Zuwachs um zehn Prozentpunkte auf 131 Millionen Fracht Tonnen Kilometer bekanntgeben. Im vergangenen Jahr konnten Swiss und Edelweiss zusammen 16,844 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Plus von drei Prozentpunkten.