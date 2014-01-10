Mit Swiss flogen im Dezember mehr Passagiere

Mit Swiss International Air Lines und Edelweiss flogen im Dezember 2013 1,264 Millionen Fluggäste, gegenüber dem Vorjahresdezember entspricht dies einem Wachstum von 1,6 Prozent.

Bei der Lufthansa Tochter Swiss stieg die Verkehrsleistung im Dezember 2013 um 2,2 Prozent auf 3,777 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage verbesserte sich um 3,7 Prozent auf 3,039 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung hat sich um 1,2 Prozentpunkte auf 80,5 Prozent verbessert. Bei der Fracht musste die Swiss im Dezember 2013 einen Rückgang um 1,5 Prozent auf 132 Millionen Fracht Tonnen Kilometer bekanntgeben. Im letzten Jahr konnten Swiss und Edelweiss zusammen 17,039 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Plus von 0,5 Prozent.