Mit Sundair von Nürnberg nach Beirut

Sundair Airbus A320 (Foto: Sundair)

Sundair hat am Dienstag, 23. Dezember eine neue Direktverbindung ab Nürnberg gefeiert: Nonstop geht es in die libanesische Hauptstadt Beirut.

Die pulsierende Metropole gilt als kultureller Schmelztiegel mit zahlreichen Museen, traditionellen Märkten und einem lebendigen Nachtleben.

Für viele Menschen in der Metropolregion Nürnberg bedeutet die neue Direktverbindung eine große Erleichterung: Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger haben enge familiäre Bindungen in den Libanon und angrenzende Regionen. Mit dem Nonstop-Flug wird der Besuch bei Familie und Freunden deutlich einfacher und komfortabler.

Neben Familienbesuchen ist Beirut auch für Individualreisende interessant. Die Stadt bietet eine faszinierende Mischung aus Geschichte, Kultur und moderner Lebensart. Aktuelle Hinweise zur Reise- und Sicherheitslage stellt das Auswärtige Amt bereit.

Die neue Strecke wird zunächst einmal wöchentlich, jeweils dienstags, bedient. Tickets sind ab sofort unter sundair.com buchbar.