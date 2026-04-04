Mit Sundair von Bremen nach Mallorca

Sundair am Flughafen Bremen (Foto: Flughafen Bremen)

Noch mehr Flüge ab Bremen nach Mallorca: SundAir nimmt ab sofort Kurs auf das beliebteste Auslandsziel des Bremer Flughafens.

Neben Ryanair und Eurowings, die den Nordwesten bereits mit der Balearen-Insel verbinden, hebt mit SundAir ab heute die dritte Airline vom Bremen Airport in Richtung Mittelmeer ab. Aktuell geht es mit dem Ferienflieger SundAir mittwochs, donnerstags und samstags von Bremen nach Mallorca. Ab dem 22. April 2026 bedient dann neben Ryanair auch SundAir die beliebte Strecke täglich.

Eurowings fliegt bis auf dienstags und samstags an allen weiteren Tagen nach Mallorca. „Kein klassisches Urlaubsziel wird von unserem Flughafen so oft angesteuert wie Mallorca. Und mit Ryanair, Eurowings und SundAir haben Reisende ab Bremen dann bis zu dreimal am Tag die Möglichkeit, die Lieblingsinsel der Deutschen zu besuchen“, sagt Dr. Marc Cezanne, Geschäftsführer am Flughafen Bremen.