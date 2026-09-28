Mit SundAir von Bremen nach Rhodos

Sundair Airbus A320 (Foto: Sundair)

Noch mehr Griechenland in den Sommerferien 2027: Ab dem 11. Juli 2027 geht es mit SundAir zweimal pro Woche ab Bremen ins südägäische Meer auf die griechische Insel Rhodos.

Somit erweitert die deutsche Airline mit Sitz in Stralsund die wöchentliche Verbindung um eine weitere Frequenz auf zwei wöchentliche Flüge ab Bremen nach Rhodos.

Rhodos ist aufgrund seiner Vielfältigkeit ein beliebtes Reiseziel: So zählt die Altstadt im Norden mit seinen gut erhaltenen historischen Bauwerken zum UNESCO-Welterbe. Und auch das Tal der Schmetterlinge zieht jährlich viele Besucher an. Familien finden in den zahlreichen Hotels und Resorts attraktive Urlaubsangebote am Meer. An der Ostküste gibt es ruhige Badestrände, an der Westküste Abschnitte, die sich ideal für Kite- oder Windsurfer eignen.

Ab Juli 2027 hebt SundAir ab Bremen immer mittwochs und sonntags in Richtung Rhodos ab: Rund 3 Stunden und 30 Minuten dauert der Flug vom Flughafen Bremen zum Rhodos International Airport. Der Flughafen ist rund 16 Kilometer von Rhodos Stadt an der Nordküste der Insel entfernt.

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