Mit SunExpress von Weeze nach Antalya

SunExpress Boeing 737 MAX (Foto: SunExpress)

Ab Weeze täglich an die Türkische Riviera: SunExpress startet 2027 neue Verbindung an die Türkische Riviera nach Antalya

SunExpress nimmt den Airport Weeze zum 23. April 2027 wieder in ihr Streckennetz auf und verbindet den Flughafen am Niederrhein siebenmal pro Woche nonstop mit Antalya. Die Flüge sind ab sofort über Reisebüros, Reiseveranstalter und die Website von SunExpress buchbar.

Mit der täglichen Verbindung erweitert der Airport Weeze sein touristisches Flugangebot in die Türkei. Antalya gehört seit Jahren zu den beliebtesten Reisezielen für Urlauber aus Nordrhein-Westfalen und den angrenzenden Niederlanden. Durch die tägliche Verbindung bietet SunExpress Reisenden aus der Region eine zusätzliche Möglichkeit, die Türkische Riviera direkt und ohne Umstieg zu erreichen.

„Wir freuen uns, dass der Airport Weeze ab Sommer 2027 wieder Teil unseres Streckennetzes ist. Dank seiner Lage ist der Flughafen für Urlauber vom Niederrhein ebenso wie aus den angrenzenden Niederlanden ein idealer Ausgangspunkt für ihre Reise“, sagt Marc Fischer, Head of Network Planning & Scheduling bei SunExpress Airlines. „Antalya zählt sowohl bei deutschen als auch bei niederländischen Urlaubern jedes Jahr wieder zu den beliebtesten Reisezielen. Mit unseren täglichen Direktflügen ab Weeze bieten wir eine zusätzliche attraktive Verbindung für Reisende aus der Region an die türkische Riviera.“

Tom Kurzweg, Director Communications Airport Weeze, ergänzt: „Wir freuen uns, dass SunExpress mit Beginn der Maiferien 2027 den Airport Weeze in sein Streckenportfolio aufnimmt und siebenmal wöchentlich bedienen wird. Die neue Verbindung in die Türkei ergänzt unser touristisches Angebot. Für Reisende aus NRW und den Niederlanden bietet SunExpress, als führende Airline an die Türkische Riviera, Flüge nach Antalya. Damit unterstreicht der Airport Weeze seine Rolle als Airport für die gesamte Region um den Niederrhein.“

Antalya: Sonne, Strände und mediterrane Vielfalt

Antalya steht für kilometerlange Strände, türkisblaues Mittelmeer und ein vielseitiges touristisches Angebot. Neben beliebten Ferienorten wie Lara, Kemer und Çıralı bietet die Region zahlreiche Möglichkeiten für Kultur- und Aktivurlaub.

Historische Stätten wie die antike Stadt Perge, die Altstadt Kaleiçi oder das nahegelegene Aspendos machen Antalya auch für Kulturinteressierte zu einem attraktiven Reiseziel. Wanderer und Naturliebhaber finden im Taurusgebirge und entlang des Lykischen Fernwanderwegs abwechslungsreiche Landschaften. Der Köprülü-Canyon-Nationalpark bietet zudem Möglichkeiten für Rafting, Canyoning und Trekking.

Auch Golfer kommen in der Region auf ihre Kosten: Rund um Belek befinden sich zahlreiche renommierte Golfplätze und Resorts. Die milden Temperaturen machen Antalya darüber hinaus zu einem beliebten Reiseziel für die Wintermonate.

Mit der täglichen Verbindung zwischen dem Airport Weeze und Antalya steht Reisenden aus dem Niederrhein, Nordrhein-Westfalen und den angrenzenden Niederlanden ab Frühjahr 2027 eine weitere attraktive Direktverbindung an die Türkische Riviera zur Verfügung.