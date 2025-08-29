Mit SunExpress von Memmingen nach Antalya

SunExpress Boeing 737 MAX (Foto: SunExpress)

Kaum sind die diesjährigen Sommerferien in voller Fahrt, können sich die Liebhaber von Sonne, Strand und Meer bereits auf die nächsten freuen und sogar schon jetzt ein attraktives Ziel buchen.

Denn ab März 2026 geht es wieder nonstop von Memmingen in die türkische Ferienmetropole Antalya. Die Fluggesellschaft SunExpress wird bis zu sieben Mal pro Woche vom Allgäu ans Mittelmeer fliegen.

Ein doppeltes Comeback: Denn die Airline, ein Joint Venture von Lufthansa und Turkish Airlines, ist eine alte Bekannte am Flughafen Memmingen und hier bereits mehrfach mit Flugverbindungen aktiv gewesen, Antalya wurde zuletzt im Jahr 2022 angeboten. „Mit diesem beliebten Ziel vervollständigen wir unser Angebot rund ums Mittelmeer um eine wirklich interessante Destination", erläutert Airport Prokurist Marcel Schütz.

„Wir freuen uns, ab März 2026 zurück am Memmingen Airport zu sein. Mit der Wiederaufnahme des Flughafens in unser Netzwerk und dem Direktflug nach Antalya erweitern wir unser großes Flugangebot und bieten Reisenden aus dem süddeutschen Raum, aber auch aus Österreich, der Schweiz und aus Liechtenstein wieder eine attraktive Verbindung zu dieser traumhaften Urlaubsdestination", sagt Tobias Bracht, Head of Sales bei SunExpress.

Eröffnet wird die neue „alte" Strecke am 30. März nächsten Jahres. Fünf Mal pro Woche geht es dann von Memmingen an die türkische Riviera. Die Flugzeit beträgt drei Stunden 30 Minuten. In der Zeit von 11. Mai bis 24. Juni 2026 findet täglich ein Flug in die Sonne statt. Wer langfristig plant, kann schon jetzt über Reiseveranstalter und Reisebüros sowie direkt auf der SunExpress-Webseite einen Flug buchen.

Zahlreiche Angebote für Familien

Die Region Antalya mit den Orten Kemer, Belek oder auch Çıralı ist gerade bei Familien beliebt, denn hier finden sie gepflegte Strände, kinderfreundliche Hotels und vielfältige Freizeitangebote. Für aktive Urlauber bieten Wander- und Mountainbike-Routen entlang der Küste zwischen Kemer und Cirali besondere Naturerlebnisse. Auch Geschichtsliebhaber kommen am Reiseziel auf ihre Kosten: Die antiken Städte Aspendos mit ihrem Theater und die Ausgrabungsstätte von Perge sind ein Muss, aber auch das berühmte Hadrianstor oder ein Spaziergang durch die historische Altstadt Kaleiçi mit ihren engen Gassen, osmanischer Architektur und kleinen Boutiquen sind sehr empfehlenswert. Golfliebhaber schätzen die erstklassigen Golfplätze und Resorts in Belek.

Mit SunExpress entspannt in den Strandurlaub

SunExpress ist Marktführer für Verbindungen aus Deutschland an die Türkische Riviera und nach Anatolien. Mit großzügigen Freigepäck-Regelungen, günstigen Tarifen und einer Vielzahl auswählbarer Zusatzleistungen können Reisende die Services flexibel an die eigenen Bedürfnisse anpassen. SunExpress bringt Reisende derzeit von insgesamt 22 Flughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu 18 Urlaubszielen in die Türkei.