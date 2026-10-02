Mit SunExpress von Leipzig/Halle nach Dalaman

SunExpress Boeing 737-8 (Foto: SunExpress)

Im Oktober dieses Jahres sowie ab 30. April 2027 bietet die Airline eine wöchentliche Direktverbindung ins türkische Dalaman an.

Erstmalig startet die Verbindung am morgigen Samstag. Damit erhalten Reisende eine zusätzliche Möglichkeit, die beliebte Ferienregion an der türkischen Ägäis direkt zu erreichen.

Im Oktober werden die Flüge samstags durchgeführt. Zum Einsatz kommen Flugzeuge vom Typ Boeing 737.

In der Sommersaison 2027 wird Dalaman ab dem 30. April jeweils freitags angeflogen.

Die Angebote sind im Reisebüro, Online sowie direkt über Reiseveranstalter buchbar.

Flugzeiten im Überblick (Oktober 2026)

Hinflug ab Leipzig/Halle: 14:35 Uhr

Rückflug ab Dalaman: 11:10 Uhr

Dalaman: Tor zur türkischen Ägäis

Dalaman im Südwesten der Türkei bietet türkisfarbenes Wasser, feinsandige Strände und idyllische Buchten wie die berühmte Lagune von Öldeniz. Die Region eignet sich bestens für Aktivurlaub mit Wanderwegen wie dem Lykischen Weg, Bootstouren, Paragliding-Möglichkeiten und Besuche der Nationalparks. Beliebte Ferienorte wie Fethiye, Marmaris, Dalyan und Göcek sind schnell erreichbar und bieten zahlreiche Freizeit- und Erholungsangebote. Ergänzt wird das vielseitige Umfeld durch kulturelle Höhepunkte wie die antiken Stätten Kaunos und Tlos sowie lebendige Märkte und charmante Hafenpromenaden.

Mit der neuen Verbindung stärkt SunExpress das touristische Angebot ab Leipzig/Halle und bietet Urlaubern eine attraktive Option für spätsommerliche und herbstliche Reisen in eine der vielseitigsten Regionen der Türkei.