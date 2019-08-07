Mit SunExpress von Friedrichshafen nach Antalya

SunExpress Boeing 737-8 (Foto: SunExpress)

Mit zwei wöchentlichen Flügen kehrt eine der führenden Fluggesellschaften im touristischen Verkehr mit der Türkei nach Friedrichshafen zurück.

Noch mehr Auswahl für die Fluggäste aus der Bodensee-Region: Jeweils am Montag und am Donnerstag startet SunExpress an die türkische Riviera, einen der schönsten Küstenabschnitte des Mittelmeers. Selbst in den Sommerferien gibt es mit diesem zusätzlichen Angebot noch kurzfristig Kapazitäten zu günstigen Preisen.

Mit ihrer modernen Flotte führt SunExpress als Gemeinschaftsunternehmen von Lufthansa und Turkish Airlines wöchentlich bis zu 1.850 Flüge zu 90 Destinationen in der Türkei sowie weiteren attraktiven Urlaubszielen am Mittelmeer, auf den Kanarischen Inseln, am Roten Meer und Nordafrika durch. 2018 zählte SunExpress knapp zehn Millionen Passagiere. SunExpress wird auf ihren Flügen zwischen dem Bodensee-Airport und Antalya moderne Flugzeuge vom Typ Airbus A 320 mit 180 Sitzplätzen einsetzen.

„Eine tolle Möglichkeit für alle Sonnenhungrigen in der Bodensee-Region, auch kurzfristig an die Türkische Riveria bequem in den Urlaub zu fliegen - eine der derzeit am stärksten nachgefragten Touristikregionen am Mittelmeer.“ so Claus-Dieter Wehr, Geschäftsführer der Flughafen Friedrichshafen GmbH.

Die Airline arbeitet mit allen namhaften Reiseveranstaltern zusammen, wobei die Tickets auch direkt unter www.sunexpress.com gebucht werden können.

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