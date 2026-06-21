Mit SunExpress von Bremen nach Izmir

SunExpress Boeing 737 MAX (Foto: SunExpress)

Per Direktflug ins Urlaubsparadies an der türkischen Ägäis: Ab kommender Woche haben Reisende aus dem Nordwesten dreimal wöchentlich die Möglichkeit, ab Bremen nach Izmir zu fliegen.

Die Küsten-Metropole ist der ideale Ausgangspunkt für einen familienfreundlichen und entspannten Urlaub in idyllischer Umgebung: Zwischen Sandstränden, Olivenhainen und Weinbergen warten charmante Dörfer, weitläufige Küstenabschnitte und türkisblaues Meer.

Mit SunExpress, einem Joint-Venture von Lufthansa und Turkish Airlines, geht es ab Dienstag, 23. Juni, dreimal pro Woche von Bremen nach Izmir. Das Angebot ist bereits buchbar: Jeweils dienstags, donnerstags und samstags erreichen Urlauber in knapp drei Stunden Flugzeit die türkische Ägäis.