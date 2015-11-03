Mit SunExpress neu nach Marokko

SunExpress Boeing 737-800 (Foto: SunExpress)

Mit Beginn des Winterflugplans startet die Ferienfluggesellschaft SunExpress von sieben deutschen Flughäfen sowie von Wien mit wöchentlichen Verbindungen nach Marrakesch.

Die Ferienfluggesellschaft SunExpress baut das Streckennetz weiter aus und bietet mit dem Winterflugplan 2015/16 wöchentliche Flüge ab sieben deutschen Airports nach Marrakesch an. Immer montags geht es ab Düsseldorf, dienstags ab Köln/Bonn und Hamburg, jeden Mittwoch ab München, donnerstags ab Berlin-Schönefeld, am Freitag ab Stuttgart und sonntags ab Frankfurt am Main in die Stadt aus 1001 Nacht. Für österreichische Passagiere verbindet SunExpress die Hauptstadt Wien immer donnerstags mit Marrakesch. Die rote Stadt im Südwesten Marokkos gilt als trendige Metropole und traditionelle Kulturstätte zugleich. Mit zahlreichen Sonnenstunden ist die Stadt am Fuße des Atlasgebirges auch im Winter ein hochattraktives Urlaubsziel. Hin- und Rückflug mit der Ferienfluggesellschaft gibt es bereits ab 105,99 Euro pro Person inklusive Steuern und Gebühren.

Die Altstadt Marrakeschs zählt mit den architektonisch bedeutenden Gebäuden wie der Koutoubia-Moschee sowie den Agdal- und Menaragärten zum UNESCO-Weltkulturerbe. Das pulsierende Leben der Stadt erleben Besucher auf den zahlreichen Souks oder auf dem zentralen Platz Djemaa El Fna. Große Hotels oder kleine Riads, Hotels in restaurierten Altstadthäusern mit lauschigen Innenhöfen und Dachterrassen, sorgen für eine komfortable Übernachtung. Wer nicht nur Marrakesch, eine der Königsstädte Marokkos, entdecken möchte, kann sich von dort aus auf eine Rundreise begeben – beispielsweise zu den anderen Königsstädten Fes, Rabat und Meknes, die alle zeitweise Sitz der regierenden marokkanischen Könige waren und somit das kulturelle Erbe des Landes widerspiegeln.

Vollcharterflüge nach Nador

Zu den derzeit stark wachsenden Städten Marokkos zählt auch Nador im Nordosten des Landes. SunExpress offeriert erstmals mit dem niederländischen Kooperationspartner ML Tours von Köln/Bonn und Amsterdam Nonstop-Flüge ab dem 05. November 2015 nach Nador. Zielgruppe sind überwiegend ethnische Reisende, aber auch Feriengäste, die ein noch unbekanntes Zielgebiet in Marokko kennenlernen wollen. Hin- und Rückflug ab Köln/Bonn nach Nador sind ab 136 Euro pro Person inklusive aller Steuern und Gebühren auf www.flyml.nl buchbar. ML Tours bietet seit sieben Jahren Flüge nach Marokko an und befördert etwa 100.000 Gäste im Jahr.

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