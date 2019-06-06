Mit Spezialpreis zum Astana Marathon

Air Astana Embraer E190 (Foto: Air Astana)

Als offizieller Carrier bringt Air Astana die Teilnehmer des Astana Marathons zu reduzierten Tarifen auf internationalen Strecken an den Start.

Am 8. September 2019 werden wieder 5.000 internationale Läufer beim Wohltätigkeitslauf erwartet, der regelmäßig seit 2009 – seit 2015 auch mit der gesamten Marathonstrecke über 42,2 Kilometer – in Kasachstans Hauptstadt Nur-Sultan (ehemals Astana) stattfindet. Für die Teilnehmer ist dies eine günstige Gelegenheit, Zentralasien kennenzulernen, zumal Besucher aus Deutschland und vielen anderen Ländern kein Visum benötigen. Das Angebot ist ab sofort online unter www.airastana.com buchbar.

Der Astana Marathon ist Mitglied der Association of International Marathons and Distance Races (AIMS) und feiert in diesem Jahr sein 10-jähriges Bestehen. Die Marathonstrecke führt durch die Innenstadt der modernen Metropole Nur-Sultan, deren Stadtbild von futuristisch anmutenden Bauwerken renommierter Architekten wie Sir Norman Foster geprägt ist. Interessierte Sportler können sich unter www.astana42k.com für den Marathonlauf über 42,2 Kilometer oder für das Rennen über zehn Kilometer registrieren.

Für alle registrierten Teilnehmer bietet Air Astana 15 Prozent Rabatt auf die verfügbaren Tarife in der Economy und Business Class für Hinflüge vom 5. bis 7. September 2019 und Rückflüge zwischen dem 9. und 11. September 2019. Zusätzlich können Hotelübernachtungen in Nur-Sultan inklusive Frühstücksbüffet und Airport-Transfer über die Stopover Holidays von Air Astana direkt online unter www.airastana.com/ger/de-de/Planen/Stopover-Holidays dazu gebucht werden. Wer mehr von der jungen Hauptstadt sehen möchte, kann bei Air Astana den Aufenthalt zudem noch um eine Sightseeing-Tour ergänzen.

Über Air Astana

Air Astana, die nationale Fluggesellschaft Kasachstans, bedient gegenwärtig über 60 inländische und internationale Routen von den Drehkreuzen Nur-Sultan und Almaty. Die Airline wurde 2001 gegründet und begann den Flugbetrieb am 15. Mai 2002. Die Air Astana Flotte besteht aus 34 Flugzeugen der Muster Boeing 767, 757, Airbus A319, A320, A320neo, A321, A321neo sowie Embraer E190. Air Astana wurde als erste Fluggesellschaft für die Region Russland, der GUS-Staaten und Osteuropa 2012 mit 4 Sternen bei den begehrten Skytrax World Airline Awards ausgezeichnet und auch als „The Best Airline in Central Asia and India“ gewürdigt. Beide Auszeichnungen konnten auch 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018 errungen werden. Bei den Travellers‘ Choice Awards 2018 und 2019 von Trip Advisor wurde Air Astana zum Gewinner in der Kategorie Regional-Asia gewählt. Air Astana ist ein Joint Venture zwischen Kasachstans National Wealth Fund Samruk Kazyna und BAE Systems mit einem jeweiligen Anteil von 51 und 49 Prozent.

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