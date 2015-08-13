Mit Southwest flogen mehr Passagiere

Southwest Airlines Boeing 737-700 (Foto: Southwest Airlines)

Im Juli 2015 konnte Southwest Airlines 13,628 Millionen Fluggästen an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, das waren 6,4 Prozent mehr als im Vorjahresjuli.

Der weltweit führende Low Cost Carrier baute die Verkehrsleistung im Juli 2015 um sieben Prozent auf 13,121 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage hat sich um 8,2 Prozent auf 11,503 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung verbesserte sich um einen Prozentpunkt auf 87,7 Prozent.

In den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres flogen mit Southwest Airlines 79,255 Millionen Passagiere, was einem Plus von 1,7 Prozent entspricht.