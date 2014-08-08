Mit Southwest flogen mehr Passagiere

Im Juli 2014 konnte Southwest Airlines 10,311 Millionen Fluggästen an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, das waren 5,7 Prozent mehr als im Vorjahresjuli.

Der weltweit führende Low Cost Carrier baute die Verkehrsleistung im Juli 2014 um 2,6 Prozent auf 12,259 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage hat sich um 6,6 Prozent auf 10,632 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung verbesserte sich markant um 3,2 Prozentpunkte auf 86,7 Prozent. In den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres flogen mit Southwest Airlines 64,521 Millionen Passagiere, was einem Plus von 0,9 Prozent entspricht.