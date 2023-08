Mit Smartwings von Nürnberg nach Abu Dhabi

Smartwings Boeing 737 MAX 8 (Foto: Smartwings)

Der Flughafen Nürnberg freut sich über einen neuen Linienflug, ab dem 16. Oktober fliegt Smartwings 3-mal pro Woche nach Abu Dhabi.

Der ohnehin umfangreiche Winterflugplan 2023/2024 des Albrecht Dürer Airport Nürnberg wird um ein besonderes Highlight reicher: Ab dem 16. Oktober 2023 bietet Etihad Holidays – erstmals ab Nürnberg – dreimal wöchentlich Nonstop-Flüge nach Abu Dhabi an. Durchgeführt von Smartwings.

Die moderne Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate ist bekannt für ihre von Wolkenkratzern dominierte, imposante Skyline. Mit einer Mischung aus uralter Geschichte, facettenreicher Kultur und traditionellem Erbe gelten die Vereinigten Arabischen Emirate als unglaublich vielfältig. Hinzu kommen die atemberaubende Natur, traumhafte Strände und renommierte Golfplätze. Die Shopping-Möglichkeiten sind überragend und die Atmosphäre herzlich. Das schillernde Dubai ist in nur 90 Minuten mit dem Schnellbus zu erreichen.

Etihad Holidays bietet Abu Dhabi als Pauschalreise inklusive attraktiver Hotelauswahl an, buchbar über die Website von Etihad Holidays oder im Reisebüro. Passagiere ab Nürnberg können jeweils montags, mittwochs oder freitags mit der Charterfluggesellschaft Smartwings in rund sechs Stunden nach Abu Dhabi fliegen. Eingesetzt werden ausschließlich Flugzeuge vom Typ Boeing 737 Max. Die Flotte von Smartwings ist jünger als 5 Jahre. Buchbar sind Urlaube mit flexibler Reisedauer.

Eine 15-tägige Rundreise inklusive Nonstop-Flug ab Nürnberg nach Abu Dhabi bietet Etihad Holidays beispielsweise bereits ab 999 € pro Person (Stand August 2023) an. Inkludiert sind hier alle Transfers sowie diverse Ausflüge. Die Unterbringung erfolgt in Vier- und Fünf-Sterne-Hotels in Abu Dhabi, Al Ain, Dubai und Ras Al Khaimah.

Geschäftsführer Dr. Michael Hupe: „Abu Dhabi bereichert unseren ohnehin schon gegenüber der Vorsaison deutlich erweiterten Winterflugplan, der durch reizvolle Reiseziele mit Schwerpunkt auf Zielen in Ägypten und auf den Kanaren punktet, die unter anderem von Eurowings, Condor und Corendon Airlines angeflogen werden.“