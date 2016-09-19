Mit SkyWest flogen weniger Passagiere

SkyWest Airlines Bombardier CRJ700 (Foto: SkyWest Airlines)

Mit der regional Airline SkyWest, welche auch ExpressJet betreibt, flogen im Berichtsmonat August 2016 4,779 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Rückgang von 5,5 Prozent.

Die Transportleistung hat sich von 2,667 Milliarden Sitzplatzmeilen im Vergleichsmonat des Vorjahres auf 2,462 Milliarden Sitzplatzmeilen um 7,7 Prozent verschlechtert, während die Kapazität um 6,5 Prozent auf 2,978 Milliarden Sitzplatzmeilen vermindert wurde. Die Auslastung ging um einen Prozentpunkt auf 82,7 Prozent zurück.

In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres flogen mit den Airlines von SkyWest 36,250 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Minus von 4,8 Prozent.

SkyWest Holdings betreibt auf Nebenrouten mehr als 750 Verkehrsflugzeuge, zu den Kunden gehören fast alle grossen US Airlines.