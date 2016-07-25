Mit SkyWest flogen weniger Passagiere
Die Fluggesellschaft SkyWest Airlines, welche auch ExpressJet betreibt, musste im Juni 2016 erneut Federn lassen, bei der Airline waren alle Zahlen rückläufig.
Mit den Fluggesellschaften von SkyWest flogen im Juni 4,837 Millionen Passagiere, dies waren 2,7 Prozent weniger als im selben Vorjahresmonat. Die Transportleistung ging von 2,603 Milliarden Sitzplatzmeilen im Vergleichsmonat des Vorjahres auf 2,495 Milliarden Sitzplatzmeilen um 4,2 Prozent zurück, während die Kapazität um 3,4 Prozent auf 2,952 Milliarden Sitzplatzmeilen vermindert wurde. Die Auslastung hat sich um 0,7 Prozentpunkte auf immer noch solide 84,5 Prozent.
Im ersten Halbjahr flogen mit den Airlines von SkyWest 27,856 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Minus von 3,9 Prozent.