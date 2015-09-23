Mit SkyWest flogen weniger Passagiere
Mit der regional Airline SkyWest, welche auch ExpressJet betreibt, flogen im Berichtsmonat August 2015 5,056 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Rückgang von 6,3 Prozent.
Die Transportleistung hat sich von 2,878 Milliarden Sitzplatzmeilen im Vergleichsmonat des Vorjahres auf 2,667 Milliarden Sitzplatzmeilen um 7,3 Prozent verschlechtert, während die Kapazität um 7,2 Prozent auf 3,185 Milliarden Sitzplatzmeilen vermindert wurde. Die Auslastung ging um 0,2 Prozentpunkte auf immer noch solide 83,7 Prozent zurück.
In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres flogen mit den Airlines von SkyWest 38,095 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Minus von 4,5 Prozent. SkyWest Holdings betreibt auf Nebenrouten rund 757 Verkehrsflugzeuge, zu den Kunden gehören fast alle grossen US Airlines.