Mit SkyWest flogen weniger Passagiere
Die regional Airline SkyWest, welche auch ExpressJet betreibt, musste im Juni 2015 Federn lassen, mit der Fluggesellschaft waren alle Zahlen rückläufig, nur die Auslastung hat sich leicht verbessert.
Die Transportleistung ging von 2,814 Milliarden Sitzplatzmeilen im Vergleichsmonat des Vorjahres auf 2,603 Milliarden Sitzplatzmeilen um 7,5 Prozent zurück. Die Auslastung kletterte um 0,6 Prozentpunkte auf solide 85,2 Prozent, während die Kapazität um 8,1 Prozent auf 3,055 Milliarden Sitzplatzmeilen vermindert wurde. Mit den Fluggesellschaften von SkyWest flogen im Juni 4,972 Millionen Passagiere, dies waren 5,3 Prozent weniger als im selben Vorjahresmonat.
Im ersten Halbjahr flogen mit den Airlines von SkyWest 27,856 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Minus von 3,9 Prozent.