Mit SkyWest flogen weniger Passagiere
Mit der regional Airline SkyWest, welche auch ExpressJet betreibt, flogen im Berichtsmonat August 2014 5,395 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Rückgang von 2,1 Prozent.
Die Transportleistung hat sich von 2,894 Milliarden Sitzplatzmeilen im Vergleichsmonat des Vorjahres auf 2,878 Milliarden Sitzplatzmeilen um 0,5 Prozent verschlechtert, während die Kapazität um 2,1 Prozent auf 3,431 Milliarden Sitzplatzmeilen vermindert wurde. Die Auslastung kletterte um 1,4 Prozentpunkte auf solide 83,9 Prozent.
In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres flogen mit den Airlines von SkyWest 39,877 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Minus von 2,4 Prozent. SkyWest Holdings betreibt auf Nebenrouten rund 757 Verkehrsflugzeuge, zu den Kunden gehören fast alle grossen US Airlines.