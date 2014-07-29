Mit SkyWest flogen mehr Passagiere
Die regional Airline SkyWest, welche auch ExpressJet betreibt, musste im Juni 2014 Federn lassen, mit der Fluggesellschaft waren alle Zahlen rückläufig, nur die Auslastung hat sich verbessert.
Die Transportleistung ging von 2,854 Milliarden Sitzplatzmeilen im Vergleichsmonat des Vorjahres auf 2,814 Milliarden Sitzplatzmeilen um 1,4 Prozent zurück. Die Auslastung kletterte um 0,9 Prozentpunkte auf solide 84,6 Prozent, während die Kapazität um 3,5 Prozent auf 3,325 Milliarden Sitzplatzmeilen vermindert wurde. Mit den Fluggesellschaften von SkyWest flogen im Juni 5,253 Millionen Passagiere, dies waren 3,5 Prozent weniger als im selben Vorjahresmonat. Im ersten Halbjahr flogen mit den Airlines von SkyWest 28,992 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Minus von 2,8 Prozent.