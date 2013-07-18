Mit SkyWest flogen mehr Passagiere

Die regional Airline SkyWest, welche auch ExpressJet betreibt, hat ihre Verkehrsleistung im Juni 2013 um 5,5 Prozent verbessern können.

Die Transportleistung stieg von 2,706 Milliarden Sitzplatzmeilen im Vergleichsmonat des Vorjahres auf 2,855 Milliarden Sitzplatzmeilen um 5,5 Prozent an. Die Auslastung kletterte um 0,2 Prozentpunkte auf 83,7 Prozent, während die Kapazität um 5,2 Prozent auf 3,411 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut wurde. Mit den Fluggesellschaften von SkyWest flogen im Juni 5,441 Millionen Passagiere, dies waren 2,9 Prozent mehr als im selben Vorjahresmonat. Im ersten Halbjahr flogen mit den Airlines von SkyWest 29,822 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 5,1 Prozent.