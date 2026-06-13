Mit SkyAlps von Salzburg nach Rom

SkyAlps Q400 in Salzburg (Foto: Flughafen Salzburg)

Mit der neuen Nonstop-Verbindung von SkyAlps zwischen Salzburg und Rom eröffnen sich attraktive Chancen für den Tourismus.

Die italienische Hauptstadt wird ab sofort zweimal wöchentlich angeflogen und stärkt damit die touristische und wirtschaftliche Vernetzung beider Regionen.

Bei regnerischem Wetter landete das erste Flugzeug aus Rom am Salzburg Airport und dennoch wurde die Dash 8 von SkyAlps mit einem Wasserbogen der Flughafenfeuerwehr begrüßt – das ist Tradition bei Erstflügen. Mit diesem Premierenflug wurde die neue Nonstop-Verbindung zwischen der Mozartstadt und der italienischen Metropole offiziell aufgenommen. „Rom ist eine tolle Stadt die alle Besucher mit viel Kultur, Geschichte, Kulinarik und italienischem Lebensgefühl empfängt. Heute haben wir mit der Unterstützung von Abt Johannes - in Vertretung der Erzdiözese Salzburg - und Leo Bauernberger mit Martina Rechner-Meilinger von SalzburgerLand Tourismus die ersten Gäste begrüßen dürfen,“ freut sich Geschäftsführerin Bettina Ganghofer. Die neue Strecke zählt zu den gefragtesten Erweiterungen im Sommerflugplan des Salzburger Flughafens und soll sowohl Urlaubern als auch Geschäftsreisenden eine komfortable Reisemöglichkeit bieten.

Bis Ende Oktober stehen jeweils dienstags und samstags Flüge nach Rom-Fiumicino auf dem Programm. Die gewählten Flugtage eignen sich besonders für verlängerte Wochenenden und Kurztrips.

Rom begeistert seit Jahrhunderten Besucher aus aller Welt. Die italienische Hauptstadt vereint Geschichte, Kultur und Lebensfreude auf einzigartige Weise. Sehenswürdigkeiten wie das Kolosseum, der Petersdom, die Spanische Treppe oder der Trevi-Brunnen machen die „Ewige Stadt“ zu einem der bedeutendsten Reiseziele Europas. Darüber hinaus locken charmante Viertel wie Trastevere, traditionelle Cafés und die berühmte italienische Küche jährlich Millionen Besucher an. „Von Rom wieder eine Flugverbindung ins ‚Rom des Nordens‘ zu haben – das ist eine große Freude und Möglichkeit,“ so Abt Johannes Perkmann von Michaelbauern, Abtpräses der österreichischen Benediktinerkongregation und Vertreter der Katholischen Kirche Salzburgs.

Auch für den Tourismusstandort Salzburg bringt die neue Flugverbindung zahlreiche Chancen mit sich. Italien zählt seit Jahren zu den wichtigen Herkunftsmärkten für den heimischen Tourismus. „Die neue Direktverbindung zwischen Rom und Salzburg ist ein wichtiger Impuls für das SalzburgerLand. Sie verbessert die Erreichbarkeit für Gäste aus Mittelitalien und stärkt unsere Marketingaktivitäten in dieser Region“, so Bauernberger. Durch die direkte Anbindung an Rom wird die Erreichbarkeit des Salzburger Landes weiter verbessert. Davon profitieren nicht nur Hotellerie und Gastronomie, sondern auch Kultur- und Freizeiteinrichtungen, die auf zusätzliche Gäste aus dem italienischen Markt hoffen dürfen.