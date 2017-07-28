Mit Singapore flogen mehr Passagieren
Im Juni 2017 flogen mit Singapore Airlines 1,612 Millionen Fluggäste, das entspricht gegenüber dem Vorjahresjuni einer Zunahme von 4,6 Prozent.
Der Flag Carrier Singapurs hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresjuni um 0,9 Prozent auf 9,604 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich um 5,4 Prozent auf 7,945 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor hat sich um 4,9 Prozentpunkte auf 82,7 Prozent verbessert.
Die transportierte Frachtleistung erreichte 105,1 Tausend Tonnen und hat sich somit um 4,6 Prozent verbessert.
Die Airlines aus der Singapore Group konnten im Berichtsmonat Juni insgesamt 2,778 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von 8,7 Prozent.