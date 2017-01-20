Mit Silkair flogen mehr Passagiere
20.01.2017 PS
Die Singapore Airlines Tochter Silkair konnte im Dezember 2016 insgesamt 414 Tausend Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Plus von 11,6 Prozent.
Das Angebot wurde um 14,1 Prozent auf 961,5 Millionen Sitzplatzkilometer vergrößert. Die Nachfrage hat sich um 14,6 Prozent auf 725,5 Millionen Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung der Flüge konnte um 0,4 Prozentpunkte auf durchschnittlich 75,5 Prozent gesteigert werden.