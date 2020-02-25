Mit Scoot flogen mehr Passagiere

Scoot Boeing 787 Dreamliner Berlin Tegel (Foto: Flughafen Berlin Tegel)

Mit Scoot flogen im Januar 2020 insgesamt 1,047 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresjanuar entspricht dies einem Wachstum von 16,6 Prozent.

Bei der Singapore Airlines Tochter Scoot stieg die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresjanuar um 9,4 Prozent auf 3,347 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage hat sich um 13,5 Prozent auf 2,929 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 87,5 Prozent und hat sich somit um 3,1 Prozentpunkte verbessert.