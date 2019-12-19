Mit Scoot flogen mehr Passagiere

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Mit Scoot flogen im November 2019 insgesamt 938 Tausend Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresnovember entspricht dies einem Wachstum von 8,3 Prozent.

Bei der Singapore Airlines Tochter Scoot wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresnovember um 1,1 Prozent auf 2,887 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 5,5 Prozent auf 2,504 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 86,7 Prozent und hat sich somit um 3,5 Prozentpunkte verbessert.