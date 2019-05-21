Mit Scoot flogen mehr Passagiere

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Mit Scoot flogen im April 2019 insgesamt 892 Tausend Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresapril entspricht dies einem Wachstum von 8,6 Prozent.

Bei der Singapore Airlines Tochter Scoot stieg die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresapril um 10,1 Prozent auf 2,896 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage hat sich um 10,9 Prozent auf 2,512 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 86,8 Prozent und hat sich somit um weitere 0,7 Prozentpunkte verbessert.