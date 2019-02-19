Mit Scoot flogen mehr Passagiere

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Mit Scoot flogen im Januar 2019 insgesamt 898 Tausend Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresjanuar entspricht dies einem Wachstum von 7,5 Prozent.

Bei der Singapore Airlines Tochter Scoot stieg die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresjanuar um elf Prozent auf 3,059 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage hat sich um 10,2 Prozent auf 2,581 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 84,4 Prozent und hat sich somit um 0,6 Prozentpunkte abgeschwächt.