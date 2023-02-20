Mit SWISS wieder nach Nürnberg

Bombardier CSeries Swiss (Foto: Bombardier)

Pandemiebedingt musste eine der renommiertesten und langjährigsten Verbindungen ruhen, jetzt kehrt SWISS mit täglichen Flügen zwischen Nürnberg und dem Drehkreuz Zürich zurück.

Ab 26. März nimmt die größte Fluggesellschaft der Schweiz die beliebte Strecke wieder auf. Die Zahl der von Nürnberg aus erreichbaren internationalen Hub-Flughäfen erhöht sich damit auf sieben. Zürich ist an sich schon eine Reise wert. Über das Drehkreuz sind zudem Ziele wie Boston, Chicago, Los Angeles, Miami, New York, San Francisco sowie Sao Paulo, Johannesburg, Singapur, Dubai und Hongkong gut angebunden.

Auf der Strecke kommen ausschließlich Flugzeuge der neuesten Generation vom Typ Airbus A220 100/300 (125 bis 145 Sitzplätze) bzw. Embraer E190-E2/195-E2 (110 bis 134 Sitzplätze) zum Einsatz. Diese zeichnen sich durch einen niedrigeren Treibstoffverbrauch pro Sitz (25 Prozent bis 30 Prozent weniger als Vorgängermodelle) und eine deutlich Verringerung der Geräuschemissionen (um bis zu 65 Prozent) aus.

Der Airport Nürnberg und die Fluggesellschaft Swiss International Air Lines (SWISS) bzw. ihre Vorgängergesellschaften können auf eine 44-jährige Partnerschaft zurückblicken. SWISS stellte, damals noch unter dem Namen Crossair, im Jahr 1979 die erste tägliche Nonstop-Verbindung mit Zürich her. „Dieser Flug war einer der wichtigsten Schritte in der Entwicklung des europäischen Regionalluftverkehrs“, stellt Dr. Michael Hupe, Geschäftsführer des Airport Nürnberg, heraus und ergänzt: „Zudem ist der Flughafen Zürich als Drehkreuz mit Umsteigemöglichkeiten zu vielen internationalen Zielen bei unseren Fluggästen sehr beliebt.“

Die größte Fluggesellschaft der Schweiz ist Teil der Lufthansa Group und beförderte vor der Pandemie 2019 mehr als 230.000 Passagiere zwischen Nürnberg und Zürich. SWISS steht als Fluggesellschaft der Schweiz für deren traditionelle Werte mit höchster Produkt- und Servicequalität. Als Mitglied der Star Alliance bietet SWISS ihren Fluggästen ein weltweites Netzwerk an Flugverbindungen.