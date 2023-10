Mit SWISS von Zürich nach Rotterdam

Bombardier CSeries Swiss (Foto: Bombardier)

SWISS erweitert ihr Streckennetz und fliegt ab 22. Januar 2024 sechsmal pro Woche von Zürich in die niederländische Hafenstadt Rotterdam.

Im kommenden Winterflugplan wird Swiss International Air Lines (SWISS) ihr Streckennetz ausbauen und erstmalig Direktflüge zwischen Zürich und der niederländischen Hafenstadt Rotterdam anbieten. Ab dem 22. Januar 2024 wird SWISS das neue Ziel sechsmal pro Woche bedienen.

Rotterdam ist die zweitgrösste Stadt der Niederlande und eine lebendige Hafenstadt. Sie ist bekannt für ihre Skyline und ikonischen Gebäude wie etwa die Erasmusbrücke oder die Kubushäuser. Der imposante Hafen von Rotterdam zählt zu den grössten der Welt und prägt das Stadtbild. Die Stadt beherbergt zudem eine vielfältige kulturelle Szene, erstklassige Museen wie das Boijmans Van Beuningen, und bietet zahlreiche Einkaufs- und Ausgehmöglichkeiten. Rotterdam ist ein Schmelztiegel der Kulturen und bietet eine einzigartige Mischung aus Geschichte und Zukunft, die sie zu einem faszinierenden Reiseziel macht.

Mit der Aufnahme von Rotterdam erweitert SWISS ihr Angebot in die Metropolregion Randstad im Westen der Niederlande und bietet so nebst ihren Flügen nach Amsterdam eine weitere attraktive Möglichkeit für Reisende in das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum des Landes.

Benedikt Escher, Head of Network Management von SWISS: «Es ist unser Auftrag, als Airline der Schweiz, unseren Fluggästen ein attraktives, vielseitiges Streckennetz anzubieten und dieses ganz nach den Bedürfnissen unserer Kundschaft weiterzuentwickeln. Daran arbeiten wir mit viel Einsatz und Hingabe. Wir freuen uns sehr, dass wir mit Rotterdam ein neues Ziel in unser Programm aufnehmen können, das in jeder Hinsicht eine Reise wert ist.»

Kurze Wege, gute Verbindungen

Die Flugzeit nach Rotterdam beträgt eine Stunde und 30 Minuten. Der eher kleine Flughafen ist unkompliziert und die Wege für die Passagiere sind kurz. Das Stadtzentrum erreicht man mit dem Auto in rund 10 Minuten (je nach Verkehr) und mit öffentlichen Verkehrsmitteln in 20 Minuten. Rotterdam ist rund eine Autostunde von Amsterdam und eine halbe Stunde von Den Haag entfernt. Auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gibt es schnelle Verbindungen in beide Städte.

Die Flüge nach Rotterdam (IATA Code: RTM) sind ab sofort über swiss.com und alle weiteren Buchungsstellen buchbar.

SWISS