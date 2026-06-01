Mit SWISS nach Bengaluru

Swiss Airbus A330-300 (Foto: Swiss)

SWISS baut ihr Angebot im Winterflugplan 2026/27 weiter aus und nimmt mit Bengaluru erstmals eine Destination im Süden Indiens in ihr Streckennetz auf.

Insgesamt bietet SWISS damit ihren Fluggästen im kommenden Winter ab Zürich und Genf 88 Destinationen weltweit an. Gleichzeitig bringt SWISS das neue Langstreckenerlebnis SWISS Senses mit dem Airbus A350 im Winter nach Johannesburg und Shanghai. Damit kommen noch mehr Gäste in den Genuss der neuen Kabine und des modernisierten Reiseerlebnisses an Bord.

Swiss International Air Lines (SWISS) erweitert ihr Langstreckennetz im kommenden Winterflugplan und nimmt mit Bengaluru (ehemals Bangalore) neben Mumbai und Delhi damit die dritte Destination in Indien auf. Die Fluggesellschaft wird Bengaluru künftig fünfmal wöchentlich bedienen.

Bengaluru: Eine Neuheit im SWISS Streckennetz

Erstmals in ihrer Firmengeschichte wird SWISS die viertgrösste Stadt Indiens bedienen. Bengaluru gilt als eines der bedeutendsten Technologie- und Innovationszentren Asiens. Neben internationalen Technologiekonzernen haben sich auch zahlreiche europäische Unternehmen in der südindischen Metropole angesiedelt, die sich in den vergangenen Jahren zu einem bedeutenden Hightech- und Innovationshub entwickelt hat.

Jens Fehlinger, CEO von SWISS, sagt:

Wir freuen uns sehr, unseren Fluggästen mit Bengaluru eine attraktive und vielseitige neue Destination anbieten zu können. Das Silicon Valley Indiens richtet sich gleichermassen an Freizeit- wie auch an Geschäftsreisende und ist zugleich ein idealer Ausgangspunkt für Reisen in den Süden Indiens. Mit der neuen Verbindung tragen wir insbesondere der wachsenden Nachfrage von Geschäftsreisenden nach Direktflügen in die bedeutende Techmetropole Rechnung.

Ab Zürich finden die Flüge mit der Flugnummer LX140 jeweils täglich ausser montags und mittwochs statt. Die Flugzeit von Zürich nach Bengaluru beträgt rund 9 Stunden. SWISS hebt jeweils um 13.20 Uhr in Zürich ab und landet um 02.55 Uhr am Folgetag in Bengaluru. Die Rückflüge mit der Flugnummer LX141 erfolgen jeweils täglich ausser dienstags und donnerstags. Der Abflug in Bengaluru erfolgt um 04.50 Uhr mit Ankunft in Zürich um 10.50 Uhr.

Johannesburg und Shanghai mit dem A350 erleben

Bis zum kommenden Winter baut SWISS ihre Airbus-A350-Flotte weiter aus. Bis Ende Jahr rechnet die Fluggesellschaft mit insgesamt fünf Airbus A350 in ihrer Langstreckenflotte. Damit können noch mehr Reisende das neue Langstreckenerlebnis SWISS Senses erleben.

Nach Boston und Seoul kommt der Airbus A350 im Winterflugplan auf der Strecke nach Johannesburg zum Einsatz. Bereits ab September fliegt das hochmoderne Flugzeug zudem regelmässig nach Shanghai. Gäste profitieren dabei von der neuen Kabine, mehr Komfort sowie einem modernisierten Reiseerlebnis über alle Klassen hinweg.

Weitere Anpassungen im Streckennetz

Ab Genf umfasst das Angebot neben der Langstreckendestination New York künftig 15 Kurzstreckenziele. Berlin, Hamburg und Pristina werden im Winterflugplan ab Genf nicht bedient. Hintergrund dafür ist die weiterhin angespannte weltweite Verfügbarkeit von Flugzeug- und Triebwerk-Ersatzteilen für die Airbus-A220-Flotte. Um die operative Stabilität und Planungssicherheit weiter zu stärken, passt SWISS ihr Angebot ab Genf entsprechend an. Ab Zürich stehen 60 Europa- sowie 24 Interkontinentalziele zur Auswahl.

Der Winterflugplan 2026/27 gilt vom 25. Oktober 2026 bis zum 27. März 2027. Insgesamt bietet SWISS ihren Fluggästen in der kommenden Wintersaison ab Zürich und Genf 88 Destinationen an.

Swiss International Air Lines