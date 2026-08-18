Mit SUNDAIR von Berlin nach Damaskus

Sundair Airbus A320 (Foto: Sundair)

Die deutsche Fluggesellschaft SUNDAIR erweitert ihr Angebot und verbindet den Flughafen Berlin Brandenburg seit Samstag, den 15.08. 2026, nonstop mit Damaskus, der Hauptstadt Syriens.

Die Strecke wird zweimal wöchentlich, jeden Dienstag und jeden Samstag, bedient. Damit gibt es erstmals seit 2011 wieder eine direkte Flugverbindung zwischen der deutschen Hauptstadtregion und Syrien. Möglich wird sie durch das Mitte Juli zwischen Deutschland und Syrien geschlossene bilaterale Luftverkehrsabkommen.

„Die neue Verbindung von SUNDAIR nach Damaskus ergänzt das bestehende Streckenangebot vom BER in den Nahen Osten. Für Menschen in der Hauptstadtregion mit engen persönlichen und familiären Beziehungen nach Syrien entsteht damit erstmals wieder eine direkte Reisemöglichkeit“, sagt Aletta von Massenbach, Vorsitzende der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH.

„Wir sind stolz darauf, als erste Fluggesellschaft wieder eine direkte Verbindung vom BER nach Damaskus anzubieten. Diese Strecke steht für die Wiederannäherung zwischen Deutschland und Syrien sowie für die Stärkung persönlicher, wirtschaftlicher und humanitärer Beziehungen“, erklärt Marcos Rossello, Geschäftsführer der SUNDAIR.

„Wir begrüßen den Start der ersten Direktverbindung von Berlin nach Damaskus. Dieser Schritt ist insbesondere für die große syrische Gemeinschaft in Deutschland von großer Bedeutung, da er Reisen erleichtert, Wege verkürzt und damit eine konkrete Entlastung für viele Menschen schafft. Die Botschaft der Arabischen Republik Syrien in Berlin hat diesen Prozess in enger Abstimmung mit den zuständigen Stellen in Syrien und Deutschland kontinuierlich begleitet und die notwendigen Kontakte und Koordinierungen unterstützt", sagt MHD. Baraa Chukri, Geschäftsträger der Botschaft der Arabischen Republik Syrien in Berlin. „Wir freuen uns, dass die direkte Flugverbindung zwischen beiden Hauptstädten nun aufgenommen wird, und sehen darin zugleich einen weiteren wichtigen Schritt zur Stärkung der Verbindungen zwischen Syrien und Deutschland.“

Zweimal wöchentlich nach Damaskus

SUNDAIR fliegt die Strecke nach Damaskus zweimal wöchentlich. Die Flüge verlassen den BER dienstags und samstags um 11.00 Uhr und erreichen die syrische Hauptstadt um 16.05 Uhr Ortszeit. Zurück geht es um 17.05 Uhr ab Damaskus mit Ankunft am BER um 20.30 Uhr. Die Flugzeit nach Damaskus beträgt rund vier Stunden, in der Gegenrichtung sind es 20 Minuten mehr. Die Zeitverschiebung in Richtung Damaskus beträgt plus eine Stunde. Geflogen wird mit einem Airbus A320, der Platz für 180 Passagiere bietet.

Über SUNDAIR

SUNDAIR ist eine deutsche Fluggesellschaft mit Sitz in Stralsund und einer operativen Basis nahe des Flughafens Berlin Brandenburg. Für die SUNDAIR sind derzeit drei Flugzeuge vom Typ Airbus A320 und ein Airbus A319 im Einsatz. Vom BER aus bedient SUNDAIR sowohl klassische Ferienziele am Mittelmeer, auf den Kanarischen Inseln und am Roten Meer sowie Strecken für Reisende mit familiären oder wirtschaftlichen Beziehungen in ihre Herkunftsländer. Zum Angebot ab BER zählen unter anderem Beirut, Damaskus, Heraklion, Burgas, Gran Canaria, Varna, Kos und Monastir.