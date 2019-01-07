Mit SUN-AIR von Friedrichshafen nach Hamburg

SUN-AIR Dornier Do 328 Jet (Foto: SUN-AIR)

SUN-AIR wird ab dem 14. Januar 2019 vom Flughafen Friedrichshafen nach Hamburg fliegen und damit ein weiteres Flugzeug am Bodensee Airport stationieren.

Mit der Unterzeichnung eines entsprechenden Vertrages wird die Zusammenarbeit zwischen der SUN-AIR und dem Bodensee-Airport besiegelt, die mit der erfolgreichen Etablierung der Strecke nach Düsseldorf im Sommer startete. Ab 14. Januar 2019 wird SUN-AIR damit ihr Angebot am Bodensee-Airport verdoppeln.

Somit erhalten vor allem Geschäftsreisende effiziente Nonstop-Verbindungen zwischen Hamburg und der Vierländerregion. Für diese Flüge wird SUN-AIR ein zweites Flugzeug fest am Bodensee-Airport stationieren und hier zusätzliches Personal einstellen. Die dänische Regionalfluggesellschaft SUN-AIR arbeitet als Franchisepartner von British Airways im Flugbetrieb und in der Vermarktung intensiv mit dem britischen Flag Carrier zusammen. Zum Einsatz kommen Jetflugzeuge vom Typ Dornier 328, die mit 32 Sitzen ausgestattet sind. Angeboten wird ein an der Business Class orientierter Bordservice mit einem entsprechenden Snackangebot und Getränken.

Die Partnerschaft mit British Airways ermöglicht Fluggästen aus Friedrichshafen auch bequeme Umsteigeverbindungen über Düsseldorf und Hamburg in das Netz der ONEWORLD-Partner.

Die seit 40 Jahren im Regionalflugverkehr tätige SUN-AIR ist bereits seit August 1996 Franchise Partner von British Airways (BA). Alle Flüge werden unter BA-Flugnummer durchgeführt und die Flugzeuge sind in British Airways-Farben lackiert. Für Passagiere wichtig: für Buchungen wird das weltweite Reservierungssystem der BA genutzt, der Online-Check erfolgt über die BA-Website, es kann auch das BA Vielfliegerprogramm Executive Club genutzt werden.

Die SUN-AIR wurde 1978 in Billund/Dänemark als Regionalfluggesellschaft gegründet. Die Airline hat 230 Angestellte und verfügt über 25 Flugzeuge im Eigenbesitz, davon 16 Dornier 328 JET. Seit Juni 2018 ist die Airline mit Flügen nach Düsseldorf erfolgreich in Friedrichshafen vertreten.

Kristoffer Sundberg, CEO der SUN-AIR: „Der erfolgreiche Einstieg in den Markt der Vierländerregion hat uns die Entscheidung leicht gemacht, jetzt auch die Strecke nach Hamburg zu eröffnen. Dazu werden wir ein zweites Flugzeug fest in Friedrichshafen stationieren und freuen uns, dass wir damit unsere Präsenz in der Bodensee-Region verdoppeln können.“

Claus-Dieter Wehr, Geschäftsführer der Flughafen Friedrichshafen GmbH: "Wir haben mit der SUN-AIR den optimalen Partner zur Bedienung der Nachfrage nach Hamburg und Düsseldorf gefunden: die hohe operationelle Zuverlässigkeit und das außergewöhnlich hohe Servicelevel an Bord überzeugen besonders unsere Geschäftsreisenden aus der Vierländerregion.“

Buchungen sind über die Website der British Airways, ba.com und in Reisebüros über alle Reservierungssysteme möglich. Flüge werden ab 199 EUR (return) angeboten.

Flughafen Friedrichshafen