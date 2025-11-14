Mit SKY express von Düsseldorf nach Thessaloniki

Airbus A320neo SKY express (Foto: SKY Express)

Griechenland rückt noch näher an Nordrhein-Westfalen: Die Fluggesellschaft SKY express verbindet den Flughafen Düsseldorf neu mit Thessaloniki.

Die Airline bietet drei wöchentliche Flüge, jeweils mittwochs, freitags und sonntags um 17.45 Uhr. Zum Einsatz kommt ein Airbus A320neo. Düsseldorf ist derzeit der einzige Flughafen außerhalb Griechenlands, ab dem SKY express Flüge nach Thessaloniki anbietet.

Damit wächst das Angebot der Airline, die seit zwei Jahren regelmäßig zwischen Düsseldorf und Athen fliegt. Während die Verbindung in der Sommersaison fünfmal wöchentlich auf dem Flugplan stand, wird die griechische Hauptstadt im aktuellen Winterflugplan täglich angeflogen. Die Flüge werden mit Maschinen der Airbus-A320-Familie durchgeführt, darunter brandneue A320neo und A321neo. Mit einem durchschnittlichen Flottenalter von 3,9 Jahren betreibt SKY express die jüngste Flotte Griechenlands und eine der jüngsten in Europa.

„Wir freuen uns, dass SKY express ihr Engagement am Standort Düsseldorf weiter ausweitet“, erklärt Dr. Henning Pfisterer, Leiter Aviation am Flughafen Düsseldorf. „Mit Thessaloniki ergänzt die Airline ihr Angebot um ein weiteres wichtiges Ziel. Die Stadt ist nicht nur für Urlauber attraktiv. Sie hat für viele Menschen in Nordrhein-Westfalen, die dort familiäre Wurzeln oder enge Verbindungen nach Nordgriechenland haben, eine besondere Bedeutung. Sie haben nun mehr Reiseoptionen, und die engen kulturellen und familiären Bande zwischen unserer Region und Griechenland werden gestärkt.“

Gerasimos Skaltsas, Chief Commercial Officer von SKY express, betont: „Düsseldorf ist mit seiner zentralen Lage und dem großen Einzugsgebiet ein bedeutender Standort für den Luftverkehr zwischen Griechenland und Deutschland. Seit nunmehr zwei Jahren verbindet uns mit dem Flughafen eine erfolgreiche Partnerschaft, die wir weiter vertiefen möchten. Mit täglichen Flügen nach Athen und der neuen Strecke nach Thessaloniki bieten wir unseren Fluggästen noch mehr Auswahl. Deutschland bleibt für uns ein zentraler Wachstumsmarkt, und wir sehen großes Potenzial in der weiteren Verbindung unserer beiden Länder.“

Griechenland: Beliebtes Ganzjahresziel mit vielen Facetten

Griechenland zählt zu den gefragtesten Destinationen ab Düsseldorf. Neben den bekannten Urlaubsinseln wie Rhodos, Kreta oder Korfu gewinnen auch Städtereisen zunehmend an Beliebtheit. Athen gilt als kulturelles Herz des Landes, in dem sich antike Geschichte und modernes Stadtleben auf eindrucksvolle Weise verbinden. Die Akropolis, die Altstadt Plaka, Museen und zeitgenössische Viertel prägen das vielfältige Bild der Metropole.

Thessaloniki steht für die weltoffene, junge Seite Griechenlands. Die Stadt vereint byzantinisches Erbe, kreative Dynamik und mediterrane Lebensfreude. Entlang der Uferpromenade mit dem Weißen Turm, dem Wahrzeichen der Stadt, reihen sich Cafés und Tavernen, die das entspannte Lebensgefühl Nordgriechenlands vermitteln. Gleichzeitig ist Thessaloniki ein bedeutendes Ziel für Reisende, die Familie oder Freunde in Zentralmakedonien besuchen.

Über SKY express

SKY express, Mitglied der International Air Transport Association (IATA), bedient mit 33 Zielen das größte Inlandsstreckennetz des Landes. Darüber hinaus betreibt die Fluggesellschaft ein wachsendes internationales Netz mit derzeit 27 Destinationen. Durch strategische Partnerschaften mit großen internationalen Airlines bietet SKY express Fluggästen aus aller Welt die Möglichkeit, über Athen weiter zu zahlreichen Zielen in ganz Griechenland zu reisen.

Die Flotte – die jüngste in Griechenland – umfasst 29 Flugzeuge, darunter zwölf Airbus A320neo und zwei A321neo. Die Airline wurde von der European Regions Airline Association (ERA) mit den Auszeichnungen „Airline of the Year 2025“ und „Regional Connectivity Award 2025“ geehrt. www.skyexpress.gr

Flughafen Düsseldorf