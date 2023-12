Mit SITA eWAS vermeidet SWISS Turbulenzen

Swiss Boeing 777-300ER (Foto: Swiss International Air Lines)

SITA eWAS wird jetzt in der gesamten Flotte der SWISS eingeführt und ermöglicht es ihren Piloten, schlechte Wetterbedingungen wie z. B. Turbulenzen vorherzusehen und ihnen auszuweichen.

SITA eWAS ist heute die einzige digitale Wetterinformationsanwendung auf dem Markt, die verschiedene Quellen für Wetterberichte zusammenführt und damit eine größere Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Wettervorhersagen ermöglicht. Mehr und mehr Fluggesellschaften entscheiden sich für elektronische Wetterinformationslösungen, um ihren Piloten die Planung zu erleichtern und zu ermöglichen, schlechtem Wetter auszuweichen.

Das Vermeiden schlechter Wetterbedingungen wie Turbulenzen maximiert die Sicherheit an Bord, was die Bedeutung von Echtzeit-Wetterdaten und der Turbulenzerkennung während des Fluges demonstriert. Die heutigen bordeigenen Wetterradare können keine Turbulenzen in klarer Luft erkennen. Die Turbulenzvorhersage auf den heute in der Luftfahrt verwendeten Wetterkarten sind nicht detailliert und präzise genug im Hinblick auf Zeit (zeitlich) und Raum (räumlich).

Die SITA Lösung eWAS bietet Fluggesellschaften wie der SWISS eine größere Zuverlässigkeit und Genauigkeit bei der Vorhersage von Turbulenzen. Sie beinhaltet eine hochauflösende Turbulenzvorhersage vom Deutschen Wetterdienst (DWD), neben vielen anderen Wetterinformationsquellen und -produkten. SITA eWAS zeigt außerdem Echtzeitmessungen von Turbulenzen aus anderen Flugzeugen weltweit an, ähnlich wie bei den Stauvorhersagen für Straßenkarten. Die IATA (International Air Transport Association) führt diese Turbulenz-Messdaten mit Messungen zusammen, die auch von SWISS-Flugzeugen stammen.

Die Multifeed-Wetterdaten der Anwendung werden den Piloten in einem benutzerfreundlichen Interface mit hochauflösenden 4D-Wettervorhersagen angezeigt und ermöglichen die Visualisierung von Flugplänen nach Wetterbedingungen in Echtzeit. Die Ausstattung der Piloten mit diesem fortschrittlichen und umfassenden Bild des Wettergeschehens stärkt ihre Fähigkeit, Turbulenzen in klarer Luft zu erkennen und gibt ihnen die Möglichkeit, den Flugweg bei Bedarf anzupassen. Das bedeutet sicherere und komfortablere Flüge und verringert das Risiko von Störungen aufgrund des Wetters.

Stefan-Kenan Scheib, Flugbetriebsleiter bei SWISS: „Wir haben SITA eWAS ausgewählt, weil die Anwendung eine fortschrittliche und umfassende Sicht auf das Wettergeschehen bietet – sowohl während der Flugplanung als auch im Flug. Wir sind erfreut, dass wir eine präzisere Datensituation für unsere Cockpit-Crew schaffen und im Ergebnis die Flugsicherheit und den Komfort für unsere Passagiere verbessern können.“

Yann Cabaret, CEO SITA FOR AIRCRAFT, sagt: „Mit Lösungen wie SITA eWAS, die Piloten in die Lage versetzt, Turbulenzen zu umgehen, kann die SWISS mehr Zeit mit dem Fliegen und weniger Zeit mit der Abwicklung von Störungen verbringen.“

Swiss International Air Lines (SWISS) ist das führende Luftfahrtunternehmen der Schweiz und Teil der Lufthansa Group. Im Durchschnitt führt SWISS etwa 11.000 Flüge pro Monat zu über 100 Zielen auf der ganzen Welt durch. SITA eWAS wurde im November 2023 in der gesamten Flotte der SWISS eingeführt.

SITA