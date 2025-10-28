Mit SAS von Wien nach Kopenhagen

SAS Airbus A320neo (Foto: SAS)

SAS Scandinavian Airlines verbindet seit 26. Oktober 2025 wieder Wien mit Kopenhagen. Nach sieben Jahren Pause kehrt die skandinavische Airline damit an den Flughafen Wien zurück.

Geflogen wird zwölfmal pro Woche, vom Drehkreuz in Kopenhagen entstehen ideale Weiterreisemöglichkeiten für Geschäfts- und Urlaubsreisende.

„Welcome back, SAS! Nach sieben Jahren Pause kehrt die größte skandinavische Airline nach Wien zurück. Skandinavien zählt zu den wirtschaftlich stärksten Regionen Europas und die neue Verbindung nach Kopenhagen bringt die zwei lebenswertesten Städte der Welt noch näher zusammen. Geschäfts- und Urlaubsreisende profitieren von mehr Auswahl und idealen Anschlüssen im gesamten SAS-Streckennetz, etwa nach Nordamerika mit Seattle und Atlanta sowie Grönland und Spitzbergen. Wir freuen uns, die erfolgreiche Partnerschaft mit SAS fortzusetzen“, sagt Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

„Wir freuen uns sehr, nach Wien zurückzukehren und wieder tägliche Flüge zwischen der österreichischen und der skandinavischen Hauptstadt anzubieten. Kopenhagen ist eines der effizientesten Drehkreuze Nordeuropas und bietet Reisenden aus Wien einfachen Zugang zu ganz Skandinavien sowie zu unserem umfangreichen Langstreckennetz in Nordamerika und Asien. Wir freuen uns Passagiere auf dieser Verbindung wieder an Bord willkommen zu heißen“, sagt Henrik Winell, Vice President Network bei SAS.

Zwölf wöchentliche Flüge zwischen Wien und Kopenhagen

Ab 26. Oktober 2025 startet SAS Scandinavian Airlines zwölfmal pro Woche zwischen Wien und der dänischen Hauptstadt Kopenhagen. Die Flüge sind so getaktet, dass sowohl Geschäftsreisende als auch Wochenendgäste von idealen Tagesrandzeiten profitieren. Die Flüge finden bis zu zweimal täglich am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Sonntag statt. Zum Einsatz kommt eine Embraer 195 und eine Bombardier Canadair Regional Jet Maschine. Über das Drehkreuz Kopenhagen ist Nordamerika im SAS-Streckennetz optimal erreichbar. So fliegt die Airline zum Beispiel nach San Francisco, Atlanta, Miami, New York, Los Angeles und zu weiteren Städten.

