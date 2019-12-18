Mit SAS flogen weniger Passagiere

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte im November 2019 insgesamt 2,314 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Minus von 0,5 Prozent.

Bei der Fluggesellschaft aus Skandinavien ist die Nachfrage im November um 0,3 Prozent auf 2,667 Milliarden Sitzplatzkilometer angestiegen. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresnovember um 0,3 Prozent auf 3,839 Milliarden Sitzplatzkilometer vermindert. Die Auslastung hat sich gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresmonat um 0,4 Prozentpunkte auf 69,5 Prozent verbessert.