Mit SAS flogen weniger Passagiere

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte im November 2017 insgesamt 2,285 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Minus von 4,8 Prozent.

Bei der Fluggesellschaft aus Skandinavien ist die Nachfrage im November um 6,1 Prozent auf 2,638 Milliarden Sitzplatzkilometer zurückgegangen. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresnovember um 0,9 Prozent auf 3,846 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung hat sich gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresmonat um 5,1 Prozentpunkte auf 68,6 Prozent verschlechtert.