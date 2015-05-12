Mit SAS flogen weniger Passagiere

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte im April 2015 2,239 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Minus von 9,6 Prozent.

Im Berichtsmonat April konnte Scandinavian Airlines 2,612 Milliarden Sitzplatzkilometer verkaufen, das waren 11,7 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresapril um 0,1 Prozent auf 3,725 Milliarden Sitzplatzkilometer vermindert. Die Auslastung ist gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresmonat um 9,2 Prozentpunkte auf 70,1 Prozent eingebrochen.