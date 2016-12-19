Mit SAS flogen mehr Passagiere

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte im November 2016 insgesamt 2,402 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Plus von 7,1 Prozent.

Bei der Fluggesellschaft aus Skandinavien ist die Nachfrage im November um 17,3 Prozent auf 2,811 Milliarden Sitzplatzkilometer angestiegen. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresnovember um 10,4 Prozent auf 3,814 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung hat sich gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresmonat um 4,4 Prozentpunkte auf 73,7 Prozent verbessert.