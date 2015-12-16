Mit SAS flogen mehr Passagiere
16.12.2015 PS
Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte im November 2015 2,242 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Plus von 3,7 Prozent.
Bei der Fluggesellschaft aus Skandinavien ist die Nachfrage im November um 9,6 Prozent auf 2,395 Milliarden Sitzplatzkilometer angestiegen. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresnovember um 9,8 Prozent auf 3,455 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung hat sich gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresmonat um 0,2 Prozentpunkte auf 69,3 Prozent abgeschwächt.