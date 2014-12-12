Mit SAS flogen mehr Passagiere

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte im November 2013 2,203 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Plus von gut zwei Prozent.

Bei der Fluggesellschaft aus Skandinavien ist die Nachfrage im November um 0,2 Prozent auf 2,341 Milliarden Sitzplatzkilometer angestiegen. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresnovember um 3,7 Prozent auf 3,310 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut. Die Auslastung hat sich gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresmonat um 2,7 Prozentpunkte auf immer noch unbefriedigende 70,7 Prozent zurück verbessert.