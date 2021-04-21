Mit S7 Airlines von Köln nach Moskau

S7 Airlines Airbus A320neo (Foto: Airbus)

Am 6. Mai 2021 startet erstmals ein Flug der russischen S7 Airlines von Köln Bonn aus nach Moskau. Einmal wöchentlich verbindet S7 den rheinischen Flughafen mit Moskau-Domodedovo.

Auf der Strecke nach Moskau wird mit dem Airbus A320neo eine Maschine der modernsten Flugzeuggeneration eingesetzt, die sich durch einen reduzierten Treibstoffverbrauch und einen verminderten CO2-Ausstoß auszeichnet sowie bis zu 50 Prozent leiser ist als die Vorgängerversion.

„Anfang Mai heißen wir mit S7 Airlines eine neue Fluggesellschaft in Köln Bonn herzlich willkommen. Das ist ein sehr positives Signal für unseren Standort – wir freuen uns über die Aufnahme der neuen Strecke und die Zusammenarbeit mit S7, die mit dem A320neo ein modernes Flugzeug bei uns einsetzt, das leiser und effizienter ist als das Vorgängermodell“, so Johan Vanneste, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln Bonn GmbH.

Jeden Donnerstag wird S7 Airlines um 12.30 Uhr von Moskau-Domodedovo nach Köln Bonn fliegen, die Ankunft in Köln/Bonn erfolgt um 14.55 Uhr. Der Rückflug findet am gleichen Nachmittag statt (Abflug in Köln/Bonn um 15.55 Uhr, Ankunft in Moskau-Domodedovo um 20.10 Uhr). S7 Airlines ist Mitglied der internationalen Airline-Allianz Oneworld, wodurch sich viele weitere attraktive Umsteigemöglichkeiten ergeben. Sie ist eine Full-Service-Airline und verfügt neben der Economy-Class auch über eine Business-Class.

Über den Flughafen Moskau Domodedovo

Der Flughafen Domodedovo ist der zweitgrößte Flughafen der russischen Hauptstadt Moskau und liegt 35 Kilometer südlich des Stadtzentrums. Mit ihren über zwölf Millionen Einwohnern ist Moskau die größte Stadt Europas und zugleich das politische, wirtschaftliche, wissenschaftliche und kulturelle Zentrum Russlands, mit Universitäten und Instituten sowie zahlreichen Kirchen, Theatern, Museen und Galerien.

Über S7 Airlines

Die russische Fluggesellschaft S7 Airlines mit Sitz in Moskau wurde 1992, damals noch unter dem Namen Siberia Airline, gegründet. Sie führt täglich rund 120 Flüge durch und zählt zu den beliebtesten russischen Airlines.

Flughafen Köln Bonn