Mit Ryanair von Nürnberg nach Marokko

Ryanair Boeing 737-8 (Foto: Ryanair)

Am Freitag, den 3. April 2026, hob erstmals ein Ryanair-Flug vom Flughafen Nürnberg in die marokkanische Hauptstadt Rabat ab.

Damit erhält die Metropolregion eine attraktive Anbindung an eine der geschichtsträchtigsten und zugleich modernsten Städte Nordafrikas. Die Flüge nach Rabat starten jeweils montags und freitags.

Die Metropole an der Atlantikküste zählt zu den vier Königsstädten Marokkos und beeindruckt mit ihrer Mischung aus Tradition und Gegenwart. Weiße Prachtbauten, palmengesäumte Boulevards und jahrhundertealte Kasbahs (Festungen) prägen das Stadtbild. Besonders die authentische Altstadt mit ihren verwinkelten Gassen und quirligen Souk-Märkten bietet Reisenden ein authentisches Erlebnis. Zudem eignet sich Rabat dank Badeorten in unmittelbarer Nähe für entspannte Strandtage und einen kombinierten Kultur‑ und Badeurlaub.

Marokko kehrt nach einer längeren Pause wieder in den Nürnberger Flugplan zurück. Bis Anfang 2020 wurden regelmäßige Flüge nach Marrakesch angeboten. Agadir, an der marokkanischen Atlantikküste gelegen, wurde zuletzt vor über zehn Jahren regelmäßig angeflogen.

Flughafengeschäftsführer Dr. Michael Hupe: „Gemeinsam mit Ryanair erweitern wir unser Angebot um ein faszinierendes Reiseziel, das unser Streckennetz ideal ergänzt. Rabat verbindet kulturelle Tiefe mit moderner Lebensart: eine spannende Kombination, die viele unserer Passagiere neu für sich entdecken werden.“

Mit der neuen Rabat-Route erweitern wir unser Angebot gezielt und reagieren auf das Potenzial in Nürnberg. Der deutsche Markt bleibt jedoch bei 89 Prozent des Vorkrisenniveaus, und die exorbitanten hoheitliche Standortkosten bremsen weiterhin zusätzliche Investitionen,

sagt Marcel Pouchain Meyer, Country Manager & Head of Communications DACH.

Ryanair steuert im Sommer 21 Ziele ab Nürnberg mit Schwerpunkt auf Spanien, Italien und Griechenland an.