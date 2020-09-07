Mit Ryanair von Memmingen nach Finnland

Allgäu Airport (Foto: Allgäu Airport)

Der Allgäu Airport bekommt ein neues Reiseziel im hohen Norden. Ab Ende Oktober fliegt Ryanair zwei Mal pro Woche in die finnische Stadt Lappeenranta.

Das ist ein wichtiges Zeichen in dieser Zeit, freut sich Flughafen Geschäftsführer Ralf Schmid. Wir stemmen uns gegen den Trend und bekommen ein neues Flugziel. Das unterstreiche das Potential des Flughafen Memmingen, der selbst in der Corona-Krise weit geringere Einbußen als viele andere Airports hinnehmen muss. Die neue Verbindung biete zudem den Wintersportgebieten im Allgäu und in den angrenzenden Alpenregion die neue attraktive Zielgruppe finnischer Wintersportler. Geflogen wird ab 26. Oktober 2020 jeden Montag und Freitag. Ryanair bietet ab sofort bis am 22. August Tickets ab 28,99 Euro für Reisen bis Ende Januar 2021 an.

Ryanair Boeing 737 MAX (Foto: Ryanair)

Die rund 70.000 Einwohner zählende Stadt Lappeenranta liegt am Saimaa-See, dem größten See Finnlands. Er ist Teil der ostfinnischen Seenplatte, die viele Besucher sehr schätzen. Rund 200 Kilometer von Helsinki und Sankt Petersburg entfernt, gilt sie bei ausländischen Besuchern als das zweitbeliebteste Reiseziel Finnlands. Als Sehenswürdigkeiten gelten die Festung von Lappeenranta, einer der meistbesuchten Orte Finnlands, sowie die größte Sandburg Skandinaviens, die jeden Sommer im Hafen stets nach mit einem neuen Thema entsteht. Per Schiff konnte man bisher am Saimaa-Kanal auch die russische Stadt Wyborg ohne Visum besuchen. Im Winter gibt es in den Skizentren Myllymäki und Konka die Möglichkeit zum Skilauf. Beliebt sind Motorschlittenfahrten und Eisfischen. Hartgesottene schätzen zudem als weitere typische Winteraktivität der Region das Eisbaden.

Allgäu Airport