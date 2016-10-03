Mit Ryanair von Hahn auf die Azoren

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Ryanair hat den Start einer neuen Strecke von Frankfurt-Hahn nach Ponta Delgada auf den Azoren angekündigt.

Die neue Linie ab Frankfurt Hahn soll am 01. April 2017 eingeführt werden. Dies ist nur die erste Route des Sommerflugplans 2017 von Frankfurt-Hahn, der komplette Fugplan wird in den kommenden Wochen bekannt gegeben. Die neue Strecke ist ab sofort buchbar. Um den Start der neuen Route ab Frankfurt-Hahn nach Ponta Delgada zu feiern, hat Ryanair Flüge ab 34,99 Euro für Reisen im April und Mai 2017 freigegeben. Diese günstigen Flüge können bis Dienstag, den 04. Oktober 2016 um Mitternacht gebucht werden.