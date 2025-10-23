Mit Ryanair von Friedrichshafen nach Spanien

Ryanair Boeing 737-8 (Foto: Ryanair)

Ryanair, Europas Fluggesellschaft Nr. 1, bekräftigte gestern (Mittwoch, 22. Oktober) ihr Bekenntnis zu Deutschlands Regionen und kündigte den Start ihrer günstigen Flüge ab Sommer 2026 am Flughafen Friedrichshafen an.

Ryanair wird Friedrichshafen zweimal wöchentlich mit Alicante und dreimal pro Woche mit Palma de Mallorca verbinden und damit den Bürgerinnen und Bürgern von Friedrichshafen sowie der umliegenden Bodenseeregion neue Verbindungen zu zwei beliebten Sommerzielen zu Europas günstigsten Tarifen bieten. Durch die Wiederaufnahme Friedrichshafens in das Ryanair-Netzwerk von über 230 Flughäfen bekräftigt Ryanair ihr Engagement für regionale deutsche Flughäfen mit wettbewerbsfähigen Kosten und stärkt zugleich die internationale Vernetzung, den Tourismus sowie lokale Arbeitsplätze und Wirtschaft.

Allerdings könnten Ryanairs Investition in deutsche Flughäfen weitaus größer sein, wäre da nicht das wiederholte Versäumnis der Bundesregierung, die hohen Zugangskosten im deutschen Luftverkehr zu senken, die den Verkehr, den Tourismus, Arbeitsplätze sowie die wirtschaftliche Erholung Deutschlands nach COVID weiterhin ausbremsen. Die Entscheidung der Regierung, die Rücknahme der jüngsten Erhöhung der Luftverkehrssteuer um +24 %, die im Mai 2024 eingeführt wurde, zurückzunehmen, hat Ryanair gezwungen, den Winterflugplan 2025 um über 800.000 Sitzplätze zu reduzieren und 24 Strecken an neun kostenintensiven deutschen Flughäfen (darunter Berlin, Hamburg und Memmingen) zu streichen. Die Flughäfen Dortmund, Dresden und Leipzig werden weiterhin nicht angeflogen.

Der deutsche Luftfahrtsektor wird durch überhöhte Steuern und Sicherheitsgebühren, stark gestiegene Flugsicherungsgebühren sowie steigende Flughafenentgelte ausgebremst und zählt damit zu den am wenigsten wettbewerbsfähigen Märkten Europas. Während Länder wie Schweden und Ungarn sowie Regionen in Italien (Abruzzen, Kalabrien, Friaul-Julisch Venetien und Sizilien) die Luftverkehrssteuern abschaffen und Zugangskosten senken, um das Passagierwachstum und den Tourismus anzukurbeln, bleibt Deutschland weiterhin zurück und erreicht derzeit nur 88 % des Vorkrisenverkehrsaufkommens.

Zur Feier des Starts der Flüge nach Friedrichshafen bietet Ryanair einen speziellen Sitzplatzverkauf mit Ticketpreisen ab 34,99 € für Reisen zwischen April und Mai, buchbar bis Ende Oktober und im Laufe des Tages verfügbar auf www.ryanair.com.