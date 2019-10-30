Mit Ryanair von Dortmund nach Kattowitz

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Am 29. Oktober 2019 hob der erste Flieger der irischen Airline Ryanair von Dortmund nach Kattowitz ab.

Ryanair wird zehnmal wöchentlich Dortmund mit Kattowitz verbinden. Täglich um 8:45 Uhr startet eine Boeing 737-800 vom Ruhrgebiet in den Süden Polens. Montags, mittwochs und freitags haben Passagiere zudem die Chance, auch abends um 20.00 Uhr zu fliegen.

Bisher wurde Kattowitz ausschließlich von der ungarischen Airline Wizz Air angeflogen. „Wir freuen uns, dass wir unseren Fluggästen nun noch mehr Flexibilität auf der beliebten Strecke bieten können“, so Miletic. Die polnische Stadt ist seit Jahren das beliebteste Ziel vom Dortmunder Flughafen aus. Knapp 260.000 Passagiere nutzten die Verbindung im vergangenen Jahr.

Chiara Ravara, Head of International Communications der Ryanair, zum Erstflug nach Kattowitz: „Wir freuen uns, mit der neuen Verbindung von Dortmund nach Kattowitz, die ab heute zehn Mal wöchentlich angeboten wird, in den Winterflugplan ab Dortmund zu starten. In diesem Winter wird Ryanair ab dem Dortmunder Flughafen sechs Strecken bedienen: London Stansted, Krakau, Kattowitz, Porto, Mallorca und Thessaloniki. Wir freuen uns sehr, darüber hinaus mitteilen zu können, dass diese Strecken und zusätzlich eine Sommerroute nach Malaga auch Teil unseres Sommer-Flugplans 2020 ab Dortmund sind.“

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