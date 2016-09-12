Mit Ryanair vom Allgäu Airport nach Sofia

Allgäu Airport (Foto: Allgäu Airport)

Sie ist eines der beliebtesten Reiseziele am Flughafen Memmingen: Bulgariens Hauptstadt Sofia.

Seit Freitag, den 9. September 2016, erhalten Passagiere mit diesem Reisewunsch 100 Prozent mehr Auswahl. Denn auch die irische Fluggesellschaft Ryanair hat nun Sofia in ihr Flugnetz aufgenommen und verbindet Memmingen zwei Mal wöchentlich mit der bulgarischen Metropole, die bisher bereits von Wizz Air zwei Mal pro Woche angeflogen wird.

Ursprünglich war der Start dieser neuen Linie für Ende Oktober geplant, wurde dann aber aufgrund großer Nachfrage vorgezogen. So geht es nun jeden Freitag und jeden Montag mit Ryanair von Memmingen nach Sofia. Auch Wizz Air stockt die Zahl ihrer Flüge auf und wird ab 23. Dezember drei Mal und ab 1. Januar vier Mal pro Woche nach Sofia fliegen. Somit stehen dem Reisenden ab Jahresbeginn 2017 in Memmingen sechs Sofia-Flüge pro Woche – Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag – zur Verfügung. „Vor allem Geschäftsreisende bekommen so ein hohes Maß an Flexibilität“, betont Allgäu Airport Vertriebsleiter Marcel Schütz.

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